Grepet som kan kneble den russiske økonomien: – Det er det finansielle atomvåpenet

Vesten har innført flere sanksjoner mot Russland etter at stormakten valgte å gå til angrep på Ukraina denne uken. Flere finansielle sanksjoner er satt inn for å ramme den russiske økonomien, blant annet virkemidler for å lamme bankvesenet.

Den russiske finansministeren Maxim Reshetnikov uttalte fredag at Russland vurderer de langsiktige implikasjonene av de nye sanksjonene, og innrømmet at tiltakene som er pålagt vil gjøre låneopptak dyrere, ifølge Reuters.

Han sa også at eventuelle restriksjoner på Russlands evne til å importere teknologier vil legge press på effektiviteten til landets investeringer.

Morgan Stanley-forvalter Andrew Slimmon mener det er best å holde seg til verdiaksjer.

Mer kontanter

Russlands sentralbank uttalte også på fredag at den øker mengden kontanter den gir til banker for å fylle opp minibanker, som er et tiltak for å opprettholde den finansielle stabiliteten i landet.

Etterspørselen etter kontanter i Russland var torsdag på 111,3 milliarder rubler, cirka 11,6 milliarder kroner, det høyeste nivået siden mars 2020, viser sentralbankdata.

En annen konsekvens av de finansielle restriksjonene fra Vesten medfører blant annet at kunder av noen russiske banker ikke lenger vil kunne bruke kortene sine i utlandet eller med mobile betalingssystemer fra Apple og Google.

Likviditet og utbytte

I en felles uttalelse fra de russiske bankene fremgår det at bankene som er blitt pålagt sanksjoner fra Vesten har nok likviditet til å møte kundenes krav, og at de gjør alt de kan for å komme seg ut av den ustabile perioden på en god måte, melder Reuters.

Det skal heller ikke være noen restriksjoner ved de berørte bankenes minibanker eller filialer.

Samtidig har den russiske sentralbanken bedt bankene om å vurdere og utsette utbytte og bonusutbetalinger til lederne da den annonserte tiltak for å lette regulatoriske krav for sektoren.

SWIFT-grep

I EU diskuteres det nå hvilke ytterligere grep som kan tas for å ramme den russiske økonomien hardere. Et av tiltakene som analyseres er konsekvensene av å avskjære Russland fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

I kjølvannet av invasjonen har EU-landene allerede vedtatt en sanksjonspakke som dekker 70 prosent av det russiske bankmarkedet. Spørsmålet nå er om russerne skal utelukkes fra betalingssystemet, men noen land er motvillige til å kutte ut Russland på grunn av bekymringer for hvordan betalinger for russisk energiimport vil bli utført og om EU-kreditorer vil få betalt.

«SWIFT er det finansielle atomvåpenet. SWIFT er det som vil tillate russiske finansinstitusjoner å bli avskåret fra andre finansinstitusjoner over hele verden», sier den franske finansministeren Bruno Le Maire, som er med å utarbeide konsekvensanalysen, til Reuters.



«Når du har et atomvåpen i hendene, tenker du før du bruker det, noen medlemsland har forbehold, Frankrike er ikke et av dem», legger han til.

En talsperson for den tyske regjeringen uttalte på fredag ​​at å sparke Russland ut av SWIFT ville være teknisk vanskelig, og at det vil ha en massiv innvirkning på transaksjoner for Tyskland og tyske virksomheter i Russland.