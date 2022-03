Nordea donerer over fem millioner kroner

Nordea støtter befolkningen i Ukraina og vil bidra med internasjonalt hjelpearbeid i form av donasjoner til UNICEF og Røde Kors, fremgår det av en pressemelding fra banken.

Nordea vil donere 5,135 millioner kroner fordelt på to like store potter på drøyt 2,6 millioner kroner til UNICEF og Røde Kors, for å støtte hjelpearbeidet i Ukraina og berørte land.

Banken fjerner også inntil videre alle transaksjonsgebyrer for privat- og bedriftskunder som donerer til veldedige organisasjoner involvert i hjelpearbeidet i Ukraina og områder som berøres av krigen, fremgår det av meldingen.

Nordea organiserer også innsamling av nødvendig utstyr til familier i nød via Røde Kors i Polen.

– Krigen i Ukraina gjør meg veldig trist. Nordea fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.



Nordea Asset Management besluttet også tidligere denne uken å ekskludere alle russiske investeringer, inkludert statsobligasjoner, aksjer og obligasjoner.