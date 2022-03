Styret i Sparebanken Sør fattet torsdag vedtak om endret utbyttepolitikk og innføring av kundeutbytte. Samtidig ble det foreslått en betydelig konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital.

– Med disse tiltakene vil Sparebanken Sør få en fornyet egenkapitalstrategi og egenkapitalbeviset vil være vesentlig mer attraktivt for institusjonelle investorer, sier adm. direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

– Samtidig er det styrets ønske at det i nedsalget vil bli lagt til rette for at privatinvestorer, kunder av banken og bankens ansatte vil finne det attraktivt å bli eiere i Sparebanken Sør. Kundeutbytte vil også gjøre det ytterligere attraktivt å være kunde i banken, sier han.

Sparebanken Sør avholdt en presentasjon av de foreslåtte endringene fredag 11. mars på Hotel Continental, Oslo. Presentasjonen ble også overført digitalt, se link:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20220311_4

Konverterer kapital

Styret i Sparebanken Sør ønsker å øke den børsnoterte andelen av bankens egenkapital slik at den i større grad reflekterer bankens størrelse og at banken får en eierandelsbrøk på linje med sammenlignbare banker.

Styret foreslår derfor å konvertere deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Dette gjøres ved å utstede nye egenkapitalbevis som i sin helhet vil bli overført til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Før konverteringen er denne stiftelsen bankens største eier av egenkapitalbevis med 51 prosent.

Nest største aksjonær er verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis med 4,8 prosent og tredje største aksjonær er Svein Støle gjennom Pareto Invest med 2,66 prosent.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør planlegger å foreta et nedsalg av det alt vesentligste av de nyutstedte egenkapitalbevisene. Et slikt nedsalg forutsetter at stiftelsen endrer sin vedtektsfestede minimumseierandel av bankens utstedte egenkapitalbevis fra dagens 35 prosent til 25 prosent.

Innfører kundeutbytte

Styret i Sparebanken Sør vil foreslå for forstanderskapet å konvertere cirka 2,9 milliarder kroner av bankens grunnfondskapital til eierandelskapital.

Eierbrøken i Sparebanken Sør vil etter konverteringen øke fra 15,7 til 40,0 prosent, og den børsnoterte eierandelskapitalen vil øke fra 2,4 til 6,4 milliarder kroner basert på torsdagens børskurs.

Sparebanken Sør vil også innføre kundeutbytte med virkning fra og med regnskapsåret 2022, med første eventuelle utbetaling i 2023.

Styret har også vedtatt å endre bankens utbyttepolitikk slik at grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen vil ha samme utdelingsgrad. Styret har vedtatt at utdelingsgraden skal være i området 40 til 50 prosent. Styret har videre økt ambisjonene for egenkapitalavkastning til mer enn 11 prosent ved utgangen av 2025.