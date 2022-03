Syntes ikke det var «praktisk» å stenge i Russland - dagen etter snur de tvert

Deutsche Bank har nå bestemt seg for å avvikle virksomheten i Russland, melder CNBC.

Det skjer kun en dag etter at storbankens finansdirektør uttalte at det ikke var «praktisk» å stenge enheten.

«Som noen av våre internasjonale kollegaer, og i tråd med våre juridiske regulatoriske forpliktelser, er vi i ferd med å avvikle vår gjenværende virksomhet i Russland, samtidig som vi hjelper våre ikke-russiske multinasjonale kunder å redusere deres virksomhet», skriver talsperson i Deutsche Bank, Dylan Riddle, til nettstedet.

Allerede kuttet

Deutsche Bank forteller til CNBC at de i tiden etter Russlands annektering av Krim i 2014, allerede «vesentlig» har kuttet sin eksponering mot Russland.

«Som vi har sagt gjentatte ganger, fordømmer vi den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste og støtter den tyske regjeringen og dens allierte i å forsvare vårt demokrati og frihet», skriver Riddle.

Kunngjøringen om at den tyske storbanken avslutter sin russiske virksomhet kommer like etter at de rivaliserende investeringsbankene Goldman Sachs og JPMorgan Chase meldte om samme beslutning.