Styret i Tysnes Sparebank ønsker å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon. Banken vil utstede 370.370 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs på 108 kroner stykket, hvor det hentes et bruttoproveny på 40 millioner kroner.

Emisjonen er begrunnet i et ønske om å styrke kjernekapitalen for å sikre muligheter for lønnsom vekst, samt styrke bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt gjennom 2022.

Tegningsperioden er planlagt gjennomført i perioden 18. mai til 1. juni 2022.

Tysnes Sparebank har engasjert Norne Securities som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonen.