Europas største bank er ferdig med Russland

BNP Paribas legger ned all virksomhet i Russland, skriver Financial Times.

Den franske storbanken har tidligere varslet stans i inntaket av nye russiske kunder, og tirsdag kommer altså beskjeden om at den tar steget fullt ut. Det vil si at banken nå slutter å håndtere transaksjoner for store bedriftskunder i landet.

BNP Paribas, som er eurosonens største bank, la ned sin privatkundevirksomhet i Russland for rundt ti år siden, og er dermed mindre eksponert mot landet enn mange av sine konkurrenter.

Banken opplyste for snart to uker siden om en heller begrenset bruttoeksponering mot Ukraina og Russland (henholdsvis 1,7 og 1,3 milliarder euro), og steg da kraftig på Paris-børsen. Tirsdag ville banken ifølge avisen ikke kommentere hva som skjer med de 500 ansatte i Russland.

Rivalen på verstingliste

Blant internasjonale banker med størst virksomhet i Russland er BNPs franske rival Société Générale, som gjennom Rosbank har 12.000 ansatte i landet. Storbanken er inne i «hall of shame», en liste over 33 selskaper som durer ufortrødent videre i Russland. Listen er satt opp av en ekspertgruppe på Yale University, ledet av professor Jeffrey Sonnenfeld.

På listen er også Raiffeisen. Den østerrikske storbanken har varslet at den overveier å forlate Russland, men sliter ifølge Financial Times – ikke overraskende – med å finne kjøpere.

Blant globale investeringsbanker som så langt har signalisert en russisk exit er Goldman Sachs , JP Morgan og Deutsche Bank.