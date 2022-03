Swedbank mistenkt for hvitvasking

Swedbank har blitt informert av spesialetterforskeren for hvitvaskingskriminalitet i politiet i Estland at banken er mistenkt for hvitvasking i perioden 2014-2016.

Etterforskningen stammer fra arbeidet til tilsynsmyndigheten (EFSA) i landet som undersøkte Swedbank i løpet av 2019. EFSA-etterforskningen ble avsluttet med en rapport i mars 2020, vedrørende mangler i arbeidet mot hvitvasking av Swedbank Estonia AS.

Tilsynsmyndigheten sendte også deler av sin etterforskning til statsadvokatembetet i Estland, som undersøkte om det har skjedd hvitvasking av penger eller annen kriminell aktivitet i Swedbank AS, som nå er mistenkt for hvitvasking. Maksimal bot for den mistenkte bruddet er 16 millioner euro.

Swedbank kommer til å granske og analysere informasjonen i detalj og fortsette prosessen med statsadvokatembetet for å løse det historiske problemet, heter det.

