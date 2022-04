Mistanke om alvorlige forhold i Askim & Spydeberg Sparebank

BDO Advokater blir i desember 2021 engasjert av styret i Askim og Spydeberg Sparebank for å gjennomføre en uavhengig granskning av de faktiske omstendighetene knyttet til alvorlige påstander om banken, som fremkom i Finansavisen.

Nå er rapporten klar og selskapet sendte tirsdag ut en børsmelding.

«Rapporten fra BDO Advokater AS konkluderer med at det i sakskomplekset er mistanke om alvorlige forhold, og banken vil derfor etter anbefaling fra BDO Advokater AS oversende rapporten til relevante offentlige myndigheter for eventuelt videre oppfølging. Rapporten peker også på mangler og svikt i bankens rutiner for å forhindre og avdekke brudd på lov og bankens interne regelverk, også i styrets arbeid med dette.»

I rapporten står det videre at «bankens systemer for styring og kontroll, samt interne retningslinjer og etterlevelsen av disse, har vært mangelfulle».

Valg av ny styreleder

– Det har vært en vanskelig tid for alle som er opptatt av Askim & Spydeberg Sparebank, og det er under krevende omstendigheter vi nå mottar rapportene. Samtidig er det viktig for banken å få klarhet i de faktiske forholdene i sakene som har vært omtalt. Den kritikken som fremkommer mot banken og styret i rapportene, skal vi ta lærdom av, sier Per Morten Ødegaard, styreleder i Askim og Spydeberg Sparebank.

Han legger til:

– Bankens generalforsamling vil i løpet av kort tid gjennomføre ordinært styrevalg med valg av ny styreleder. Det vil for dette styret være en viktig oppgave å følge opp rapportene og tiltaksplanene som utarbeides. Askim og Spydeberg Sparebank er og skal være en nær, seriøs og ansvarsbevisst lokalbank, sier Ødegaard.

Gjort 33 intervjuer

– De omfattende undersøkelsene har bestått av en rekke intervjuer, innsyn, dokumentasjonsinnhenting, analyse av informasjon, juridiske vurderinger og rapportering. Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid og er gjennomgått over 30.000 filer, 700 dokumenter og gjennomført 33 intervjuer. Dette har gitt oss et tilstrekkelig grunnlag for å forstå de faktiske omstendighetene og gi våre anbefalinger knyttet til disse, sier advokat Arnt Olav Aardal, partner i BDO Advokater AS, som har ledet granskningsarbeidet.