Finanstilsynet får pilar 2-oppdrag

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet oppdrag om å utrede lov- og forskriftsregler som tydeliggjør rammene for tilsynets fastsettelse av bankspesifikke tilleggskrav til kapital (pilar 2-krav). Finanstilsynet skal også redegjøre for dagens pilar 2-praksis, skriver Finansdepartementet i en melding onsdag.

Finansdepartementet har brevet sendt til Finanstilsynet onsdag bedt om at tilsynet redegjør for evalueringen og oversende denne til departementet innen 25. oktober 2022.

«Begrunnelsen for og oppbygging av foretaksspesifikke tilleggskrav til kapital gjennom Finanstilsynets pilar 2-prosess bør være transparent, bl.a. for at foretakene eventuelt kan treffe tiltak for å redusere risikoen som ligger til grunn for kravet, og for å kunne vurdere om kravene er konsistente på tvers av foretak. I brev 8. desember 2020 ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å evaluere erfaringene med dagens praksis for pilar 2-prosessen, og uttalte at det ville komme tilbake til en frist for en slik evaluering», skriver Finansdepartementet.

Finanstilsynet bes i brevet også om å utarbeide utkast til lov- og forskriftsregler som kan gjennomføre reglene om pilar 2-krav og -veiledning i kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD5, og om å vurdere behovet for og eventuelt foreslå regler som kan bidra til å sikre hensyn til transparens innen samme dato.

(TDN Direkt)