JPMorgan kan tape så mye som 1 milliard dollar – 8,7 milliarder kroner – på eksponeringen mot Russland, sier Jamie Dimon, konsernsjef i JPMorgan i sitt årlige brev til aksjonærene mandag.

Dimon oppfordret også USA til å øke sin militære tilstedeværelse i Europa og gjentok anbefalingen om å sikre tilgang på energi for seg selv og sine allierte.

Tidsaspektet milliardtapene er ventet å komme på er ikke skissert, men han sier han er urolig for påvirkningen på andre land som følge av invasjonen.

– USA må være klar for muligheten for en lengre konflikt i Ukraina med uforutsigbare utfall. Vi må forberede oss på det verste og håpe på det beste, sier Dimon.



Store utfordringer

Banktoppen understreker at han ikke er urolig for eksponeringen mot Russland, men sier at Ukraina-invasjonen vil sakke ned den globale økonomien og ha innvirkning på geopolitikken i flere tiår.

– Vi møter utfordringer rundt hver sving: en pandemi, inngrep fra myndighetene som mangler sidestykke, skarp innhenting etter en global resesjon, et polarisert amerikansk valg, stigende inflasjon, krig i Ukraina og dramatiske sanksjoner mot Russland.



Milliardinvesteringer

Han tror også at Federal Reserve vil måtte heve renten «vesentlig høyere enn markedet forventer».

Dimon er nå i hardt vær ettersom storbanken satser hardt på ny teknologi og bruker penger i et forrykende tempo – spesielt i områder de henger etter konkurrentene, som Storbritannia og Tyskland.

Det første investormøtet som blir holdt siden pandemien startet vil bli holdt 23. mai. Der står pengebruken på agendaen.

Han har brukt mer enn et tiår på å bygge det han selv omtaler som «en festning av en balanse». Toppsjefen mener selskapet kan tape 10 milliarder dollar og «fremdeles være i god stand».

JPMorgan har de siste 18 månedene brukt hele 5 milliarder dollar – 43,5 milliarder kroner – på oppkjøp, og Dimon sier pengebruken vil stige med rundt 700 millioner dollar i år. Tech-investeringer står for rundt 2 milliarder dollar i år.