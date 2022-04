Overtegning i Aurskog Sparebank

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank utløp 6. april klokken 16.30. En foreløpig opptelling viser at banken hadde mottatt tegninger for litt over 2,3 millioner nye egenkapitalbevis til tegningskurs 142 kroner stykket. I overkant av 1,4 nye egenkapitalbevis ble tilbudt, og emisjonen ble overtegnet med ca. 64,4 prosent.

Endelig tildeling av egenkapitalbevisene vil bli vedtatt 7. april 2022 av styret i Aurskog Sparebank.

SpareBank 1 Markets er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver for Aurskog Sparebank.