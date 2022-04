Pareto Bank har ingen eksponering mot Russland

Likevel kan det være konsekvenser av krigen, og det området banken følger ekstra tett nå er boligutviklingsprosjektene. Det sier administrerende direktør Tiril Villum under DNBs SME-konferanse torsdag.



- Vi har gjort en kartlegging av de prosjektene vi har i porteføljen, med tanke på leveranseutfordringer, kostnadsoverskridelser og forsinkelser, og vurderer at situasjonen er komfortabel, men legger samtidig til grunn at prosjekter ikke nødvendigvis blir gjennomført innenfor budsjett og at kostnadsoverskridelser vil spise av marginen i prosjektene, sier hun.



Pareto Bank vil dermed være ekstra tett på de rundt 40 pågående prosjektene banken har i porteføljen, med krav om hyppigere rapportering enn normalt, samtidig som banken også vil gjennomføre hyppigere befaring og bruke egne byggekontrollører mer aktivt enn i en normalsituasjon. Kravet til bindende forhåndssalg med dokumentert finansiering vil bli enda viktigere fremover.



– Vi kommer også til å gjøre enda grundigere analyser av entreprenøren i nye prosjekter, hvor vi ser på historikken og den finansielle soliditet, og det vil også være viktig at vi sikrer at kostnader i størst mulig grad er låst. Vi har lagt inn ekstra formuleringer i våre avtaler knyttet til akkurat dette, sier hun.



Hun sier det generelt er litt avventende holdning hos bankens kunder for øyeblikket, noe som kanskje er naturlig. Det kan få en effekt på aktivitetsnivået, men Villum presiserer at det er for tidlig å si.



– Vi har en god inngangsfart inn i 2022 og en reserve av lån som allerede er bevilget. Innen eiendomsfinansiering har vi en tilfredsstillende aktivitet og der vil fremtidig vekst avhenge av innfrielsestakten i pågående prosjekter som ferdigstilles. Når det kommer til selskapsfinansiering har takten vært litt lavere enn vi så for oss, men der er aktiviteten nå på vei opp igjen. Når det gjelder skipsfinansiering har aktiviteten vært bedre enn forventet, sier hun.



Videre vil Pareto Bank tilpasse både utlån og innskuddsrenten i takt med utviklingen i pengemarkedsrenten. Banken har allerede gjort en justering på utlån, men ikke innskudd. Fremover tror Villum på en stabil netto rentemargin, styrket innskuddsmargin og litt press på utlånsmarginer ettersom det er noe etterslep i forhold til hvor raskt man klarer å velte økte renter over på utlånskundene.

TDN Direkt