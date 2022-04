Mandag opplyste en kilde i et meglerhus til Reuters at en ikke navngitt investor selger seg ned i Deutsche Bank og Commerzbank. Postene utgjør over 5 prosent i hver av de to storbankene.

Ifølge en børsmelding dreier det seg om 116 millioner aksjer i Deutsche Bank og 72,5 millioner aksjer i Commerzbank. På mandagens sluttkurser var postene priset til 1,4 milliarder (Deutsche Bank) og 508 millioner euro, tilsvarende henholdsvis 13,4 og 4,9 milliarder kroner.

Én investor som har store nok poster i begge bankene er Los Angeles-baserte Capital Group, men en talsmann for investoren vil ikke kommentere saken. Det vil heller ikke noen av de to bankene.

Kraftige kursfall

Uansett bidrar storsalget til å sende aksjekursene kraftig ned tirsdag formiddag. Deutsche Bank stuper nesten 10 prosent på Frankfurt-børsen, mens Commerzbank er ned over 8 prosent.

Kursfallene bidrar i stor grad til å sende tyske DAX ned 2 prosent. Ellers blant toneangivende Europa-børser trekker franske CAC 40 ned 1,9 prosent og britiske FTSE 100 0,8 prosent.

En talsmann for Deutsche Bank uttaler ifølge CNBC at banken fortsatt «har tro på sin strategi.»

Et Capital Group-nedsalg vil i så fall komme i kjølvannet av at en annen amerikansk investor, Cerberus, har solgt seg ned i Deutsche Bank og Commerzbank de siste månedene.