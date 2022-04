Carnegie mener det er rom for mer oppside i DNB grunnet den relativt sterke økonomien i Norge, går det frem av en analyse publisert mandag, der aksjen oppgraderes fra hold til kjøp med uendret kursmål 230 kroner.

Meglerhuset noterer at negative endringer i økonomisk vekst vanligvis ikke er støttende for banksektoren, men tror det er rom for ytterligere oppside i DNB, drevet av en relativt sterk , norsk økonomi.

«Vi ser en gunstig risk/reward», heter det.

Meglerhuset noterer videre at utbyttekapasiteten i selskapet har økt etter Sbanken-oppkjøpet ble godkjent.

DNB faller tirsdag formiddag 1,4 prosent til 195,20 kroner på Oslo Børs, og meglerhuset øyner dermed en oppside i aksjen på 17-18 prosent.

Vraker Gjensidige-kjøp

Tirsdag går det frem av en analyse fra Carnegie at Gjensidige nedgraderes fra kjøp til hold. Kursmålet senkes fra 244 til 240 kroner.

Meglerhuset ser ikke nok oppside til å kunne gi en positiv anbefaling i aksjen etter negative inntjeningsrevisjoner.

Første kvartal er normalt det tøffeste kvartalet som følge av været, og meglerhuset peker på en håndfull av stormer eller perioder med røft vær i Norge som kan ha en negativ effekt på om lag 2 prosent av premiene i Gjensidige.

Meglerhuset peker videre på at Gjensidige handler til 85 prosent premie mot europeiske sammenlignbare selskaper, åtte prosentpoeng over gjennomsnittet siste fem år. Premien er også noe forhøyet på forventninger om ekstraordinært utbytte for 2020-2021, påpekes det.

(TDN Direkt)