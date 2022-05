Lavere krav for Sparebanken Sør

Sparebanken Sør skal ha et pilar 2-krav utover minstekrav og bufferkrav som utgjør 1,7 prosent av det konsoliderte beregningsgrunnlaget for pilar 1. Gjeldende pilar 2-krav er på 2,0 prosent og Finanstilsynets foreløpige vurdering var et pilar 2-krav på 1,8 prosent, fremgår det av en melding.

I tillegg forventer Finanstilsynet at Sparebanken Sør har en margin i form av ren kjernekapital over det samlede kravet til ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning på minst 1,0 prosent av risikovektet beregningsgrunnlag (kapitalkravsmarginen).

Pilar 2-kravet til Sparebanken Sør trer i kraft fra 30. april 2022.

