Mye sterkere enn ventet fra Norges største bank

DNB fikk et resultat før skatt på 9.765 millioner kroner i årets første kvartal. Det er en økning fra 7.636 millioner kroner i samme kvartal året før.

På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på 7.758 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

Netto renteinntekter ble 10.455 millioner kroner i kvartalet, som en er en økning på 1 216 millioner kroner i kvartalet, opp 13,2 prosent fra første kvartal 2021, og opp 160 millioner kroner, eller 1,6 prosent fra fjerde kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen bedret seg fra 10 til 12,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Urolige markeder

«Gjenåpningsboosten fortsatte å løfte aktiviteten i norsk økonomi etter at de siste smitteverntiltakene ble fjernet i februar. Den sterke veksten i norsk økonomi skjer likevel mot et dystert makropolitisk bakteppe.

DNB lever dermed et sterkt kvartal til tross for et kvartal preget av internasjonal uro, i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

– Til tross for urolige markeder holder antall spareavtaler seg stabilt og kundene holder seg til de langsiktige spareplanene sine. Det var rekordomsetning i DNBs Spare-app, hvor kundene våre kjøpte fond for over 2,7 milliarder kroner, sier adm. direktør Kjerstin Braathen i DNB.

–I bedriftsmarkedet leverte vi det beste kvartalet i bankens 200-årige historie. Bedriftenes investeringsvilje holder seg høy til tross for det makropolitiske bildet. Det viser optimisme i norsk næringsliv, mye på grunn av mange investeringsmuligheter for norske næringer i det grønne skiftet, sier hun.

DNB (Mill. kr.) 1.kv/22 1.kv/21 Konsensus Netto renteinntekter 10.445 9.230 10.410 Totale inntekter 15.141 13.346 14.251 Tapsavsetninger 589 110 446 Resultat før skatt 9.765 7.636 7.758



Øker i bedrift

DNB leverte et historisk resultat i bedriftsmarkedet.

Totale inntekter for bedriftsmarkedet ble på 9,5 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 1,6 milliarder kroner fra første kvartal i fjor. Inntektene var hovedsakelig drevet av en utlånsvekst på 4,7 prosent fra første kvartal 2021, økte netto renteinntekter, høy aktivitet og netto tilbakeføringer.

«I mars fikk DNB klarsignal til å kjøpe Sbanken, som nå inngår som et heleid datterselskap i DNB. DNB og Sbanken vil fortsette som to banker med ulike kunder, løsninger og produkter, og organisasjonene vil i fellesskap identifisere hvordan de skal utløse potensialet ved en framtidig sammenslåing», skriver DNB i forbindelse med kvartalsrapporten.