Sbanken tjente noe mindre

Sbanken fikk et resultat før skatt på 226,1 millioner kroner i første kvartal, mot 242,9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Avsetningene til utlånstap begrenset seg til 5,9 millioner kroner, som var mer enn en halvering fra 12,7 millioner kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer minimale 0,03 prosent i tapsgrad. Resultatet før tap gikk dermed fra 242,9 til 226,2 millioner kroner.

5,6 prosent utlånsvekst

Netto renteinntekter falt fra 384,7 til 377,5 millioner kroner, men netto provisjonsinntekter steg (11,3 prosent) fra 48,6 til 54,1 millioner kroner.

Samlede utlån til kunder var ved utgangen av kvartalet 89,4 millioner kroner, tilsvarende en utlånsvekst på 5,6 prosent fra kvartalet før. Forvaltningskapitalen steg i løpet av kvartalet fra 25,9 til 30,8 milliarder kroner. Egenkapitalavkastningen falt fra 10,7 til 10,2 prosent.

Blir DNB-datter

Konkurranseklagenemnda konkluderte 16. mars i år med at det ikke var grunnlag for å nekte DNB å kjøpe opp Sbanken , og opphevet dermed Konkurransetilsynets nei-vedtak. Fra 30. mars ble derfor Sbanken et datterselskap av DNB.

DNB betalte 11,2 milliarder kroner for Sbanken, tilsvarende 104,45 kroner pr. aksje.

Aksjene i Sbanken ble derfor strøket av børsen, med 19. april som siste handelsdag.

Rapporten her.