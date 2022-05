Resultatnedgang på Toten

Totens Sparebank fikk et resultat før skatt på 55,5 millioner kroner i første kvartal 2022, mot et resultat på 60 millioner kroner i tilsvarende periode året før, opplyser banken i sin kvartalsrapport torsdag.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 91,3 millioner kroner, opp fra 78,4 millioner.

Banken hadde tapsavsetninger på 5,2 millioner kroner i kvartalet i tap på utlån og garantier, mot et tap på 2,5 millioner kroner i samme periode året før.

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Dette som følge av kostnader knyttet til overgangen til nytt IT-system samt at det blir færre banker å fordele felleskostnader i Eika-Gruppen på etter at bankene i Lokalbankalliansen forlater alliansen.

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning nær målsetningen på 10 prosent.

(TDN Direkt)