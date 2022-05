I mars meldte Goldman Sachs at de vil stenge ned sin aktivitet i Russland. Ifølge Bloomberg ble Goldman dermed den første store banken på Wall Street til å trekke seg ut av landet.

Konflikten i Ukraina har resultert i netto tap på 300 millioner dollar for Goldman i første kvartal, fortalte konsernsjef David Solomon under telefonkonferanse for kvartalstallene.

Goldman Sachs reduserte sin totale kreditteksponering mot Russland med 260 millioner dollar første kvartal, melder banken i dag. Ved utgangen av fjoråret var bankens totale kreditteksponering mot Russland på 650 millioner dollar.

Storbanken har de senere årene hatt en tilstedeværelse i landet, men aktiviteten i Russland utgjør ingen vesentlig del av bankens virksomhet, skriver Goldman Sachs i en uttalelse.