Turbulensen på verdens børser har utløst en ellevill trading, for eksempel hos Goldman Sachs der trading-inntektene landet på 7,9 milliarder dollar i første kvartal.

Dette utgjorde 61 prosent av storbankens samlede inntekter i kvartalet.

Dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC viser at trading-inntektene kom over 100 millioner dollar i 32 av dagene kvartalet, altså mer enn annenhver dag.

Storbankens tradere har ikke sett maken til «100 millioner dollar»-rekke siden første kvartal 2011, viser en oppstilling Bloomberg har gjort.

Eller: Goldman Sachs brukte bare tre måneder av 2022 på å klokke inn like mange dager med trading-inntekter over 100 millioner dollar som i de tre årene i forkant av coronapandemien.

Oppsvinget innen trading har kompensert for at andre deler av storbankens virksomhet, som forvaltning, har sviktet under markedsfallet.