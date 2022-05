Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 849 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 613 millioner i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport.

Til sammenligning var det på forhånd ventet at banken ville rapportere et resultat før skatt på 710 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i perioden 887 millioner kroner (779), mot ventet 876 millioner kroner.

Banken hadde tapsavsetninger på 6 millioner kroner i kvartalet, mot forventet tapsavsetninger på 9 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet er bankens rene kjernekapitaldekning på 17,5, ned fra 18,5 prosent i første kvartal 2021. Reduksjonen fra første kvartal 2021 skyldes delvis økt gjennomsnittlig risikovekt på personmarkedet i tråd med endringer i Finanstilsynets IRB-rundskriv.

I tråd med endret Pilar 2-vedtak fra Finanstilsynet er kravet til ren kjernekapital redusert fra 14,2 til 14 prosent fra 30. april.

– Gjennom vekst, rekordhøy kundetilfredshet og sterke resultater fortsetter vi å styrke vår posisjon som Vestlandets ledende bank. Til tross for nominell kostnadsøkning som følge av strategiske satsninger er kostnadsprosenten redusert sammenlignet med første kvartal 2021, og er blant de laveste i bransjen, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Kan bli krevende

Sparebanken Vest opplyser at vekstambisjonene for konseptet Bulder Bank opprettholdes, men målene kan bli noe mer krevende å nå sett opp mot utviklingen så langt i 2022.

Bulder har en utlånsvekst i første kvartal 2022 på 1,1 milliarder kroner og 11,7 milliarder kroner siste 12 måneder. Dette utgjør 0,7 prosentpoeng av veksten siste kvartal for personmarked, og 8,5 prosentpoeng av veksten siste 12 måneder, opplyses det.

I forrige kvartalsrapport ble det opplyst at vekstambisjonene for Bulder Bank var et samlet utlånsvolum på om lag 60 milliarder kroner ultimo 2024.

For Sparebanken Vest opplyses det videre at den målsatte utlåns- og innskuddsvekst i 2022 på 6 prosent i personmarkedet og 8 prosent i bedriftsmarkedet ligger fast.

Kostnadsdisiplin står fortsatt høyt på agendaen i banken for å sikre konkurransekraft og tilfredsstillende avkastning.

«Økte strategiske satsinger i Bulder, Eiendomsmegler Vest, etablering i Ålesund, fusjon med Etne Sparebank og prosjekter med «Frende-bankene» vil imidlertid gi et noe høyere kostnadspådrag fremover. Bankens kostnadsprosent vil fortsatt være en av de beste i markedet», skriver Sparebanken Vest i kvartalsrapporten.

TDN Direkt