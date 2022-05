SpareBank 1 Nord-Norge banket estimatene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Sparebank 1 Nord-Norge fikk et resultat før skatt på 564 millioner kroner før skatt i første kvartal 2022, mot 597 millioner kroner i samme periode året før, går det frem av bankens kvartalsrapport fredag.

Ifølge estimater innhentet av Infront fra fem analytikere var det på forhånd ventet et resultat før skatt på 404 millioner kroner.

Netto renteinntekter ble 541 millioner kroner i perioden (473), mot ventet 554 millioner kroner. Banken tok tapsavsetninger på 32 millioner kroner i kvartalet (53).

Usikkert for boliger

Om utsiktene skriver Sparebank 1 Nord-Norge at den største usikkerheten på kort og mellomlang sikt er igangsetting av nye bolig- og byggeprosjekter. Grunnet stor prisstigning og økt usikkerhet rundt leveranser av råvarer, ser banken at flere prosjekter både i privat og offentlig regi legges på is. Isolert sett kan dette bidra til et lavere tilbud av nye boliger, som igjen kan drive boligprisene ytterligere oppover, samtidig som mindre aktivitet i bygg og anlegg sammen med økt rente vil ha en kontraktiv økonomisk effekt.

«I første kvartal ser vi imidlertid lite til dette, og hastigheten inn i andre kvartal er således god. For banken isolert sett er renteøkningene gunstig for inntjeningen ettersom vi har mulighet til å hente inn den innskuddsmarginen vi tapte i 2020», heter det i rapporten.

(TDN Direkt)