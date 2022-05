Meglerhus endrer kursmål for Sparebanken Vest

DNB Markets oppgraderer fredag Sparebanken Vest til kjøp fra hold og oppjusterer kursmålet på egenkapitalbeviset til 114 kroner fra 111 kroner, ifølge en analyse fredag.

«Vi fortsetter å favorisere SVEGs sterke vekstutsikter, kostnadseffektivitet og robuste eiendelkvalitet, og etter den seneste kursnedgangen finner vi verdsettelsen attraktiv», skriver DNB Markets.

På den andre siden nedgraderer Arctic Securities Sparebanken Vest til hold fra kjøp og kutter sitt kursmål på egenkapitalbeviset til 100 kroner fra 110 kroner, ifølge en oppdatering torsdag kveld.

Arctic Securities tror det kan bli utfordrende for banken å nå egenkapitalavkastning på 12 prosent neste år og at banken må nedjustere vekstambisjonene for å bevare lønnsomhet. Etter negative estimatrevideringer og justert for den nylige utbyttebetalingen på 4,5 kroner justeres kursmålet til 100 kroner.

(TDN Direkt)