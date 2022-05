Konserndirektør for risikostyring & compliance i SpareBank 1 Østlandet (SPOL), Vidar Nordheim, har i dag kjøpt 2.300 egenkapitalbevis i SPOL til gjennomsnittlig kurs på 133,782 kroner per bevis, totalt 307.699 kroner. Ny beholdning for Vidar Nordheim er 7.546 egenkapitalbevis, fremgår det av en børsmelding fredag kveld.