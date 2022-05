Kutter kapitalkrav for SMB-lån

SMB-rabatten reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, og ble innført i Norge ved utgangen av 2019.

Fra å gjelde bare utlån opptil 1,5 millioner euro, vil SMB-rabatten fra 1. juni gjelde alle utlån til små og mellomstore bedrifter, som her defineres som bedrifter mv. med årlig omsetning på opptil 50 millioner euro. Siden SMB-rabatten vil gjelde en stor andel av norske bankers utlån til bedrifter, får bankene samlet betydelige lettelser i kapitalkravene.

Departementet sendte 30. mars utkast til forskriftsendringer på en begrenset høring. Finans Norge vurderer forslaget å være i tråd med EUs reviderte kapitalkravsregelverk og mener det vil bidra til likere rammevilkår mellom norskregulerte banker og utenlandske filialbanker i Norge.

– Det er svært positivt at bankpakken endelig trer i kraft i Norge, selv om det skjer nesten to år etter EU førtidig innførte deler av regelverket som del av responsen på covid-19-krisen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Sen norsk gjennomføring av bankpakken har bidratt til skjevregulering mellom norske banker og utenlandske filialbanker, blant annet ved forsinket innføring av utvidet SMB-rabatt. Det er viktig at norske myndigheter jobber for raskest og mest mulig parallell innføring av bankregulering med EU, sier Johansen.

Pilar 2-prosessen

Det er et krav at alle finansinstitusjoner skal ha en intern prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil og en strategi for å vedlikeholde forsvarlig kapitalnivå.

Pilar 2-vurderingen omfatter en helhetlig vurdering av bankens behov for kjerne og tilleggskapital utover pålagte minstekrav.

Mange av de forhold Finans Norge påpekte i sitt forrige høringssvar knyttet seg til behovet for ytterligere regulering av Pilar 2-prosessen. Dette er skilt ut i et separat oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide utkast til lov- og forskriftsregler og som kan gjennomføre reglene om Pilar 2-krav og -veiledning i kapitalkravsdirektivet, basert på de ulike endringene som følger av CRD5. Denne delen er derfor ikke omfattet av forskriftsutkastet som nå har vært på høring.

– Det er uheldig at deler av regelverket, for eksempel knyttet til Pilar 2, ikke blir implementert ved ikrafttredelse, men først vil vurderes forskriftsfestet i andre halvår 2022, legger Johansen til.

Finans Norge påpeker i høringsuttalelsen at kapitalsammensetningen som kreves for å oppfylle Pilar 2-kravet bør tas inn i norsk regelverk før 1. juni, at grensene for maksimalt antall styreverv ikke bør utvides til å gjelde samtlige foretak med IRB-tillatelse og at reglene for godtgjørelse bør tilpasses EU-regelverket i større grad. Finans Norge trekker også frem behovet for overgangsordninger innenfor flere områder.