Bunnlinjen nær halvert

Komplett Bank endte med vesentlig svakere resultat i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Selskapet selv sammenligner mot fjerde kvartal og peker på bedring.

Komplett Bank Q1 (Mill. kr) Q1/22 Q1/21 Netto renteinntekter 204,6 247,3 Inntekter 196,8 255,8 Resultat før skatt 47,1 83,7 Resultat etter skatt 35,3 62,7

Netto renteinntekter falt fra 247,3 millioner kroner i fjor til 204,6 millioner i år. Totale inntekter falt følgelig også til 196,8 millioner, ned fra 255,8 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble nær halvert fra 62,7 millioner i fjor til 35,3 millioner i år.

– Vekst og avkastning på underliggende nettolån var stabile i første kvartal, men veksten begynte mot slutten av kvartalet, sier Øyvind Oanes, adm. direktør i selskapet.



Han peker også på at utgiftene økte som følge av restrukturering.

Oanes sier at ambisjonene er å øke lånebalansen med mer enn 50 prosent sammenlignet med 2021, redusere forholdet mellom utgifter og inntekter til under 35 prosent og gi avkastning på egenkapitalen på 12-15 prosent.

– Vi understreker at vi er en tidlig fase, men at fremskrittene vi har gjort i kvartalet gir positive utsikter for banken, sier Oanes.