Dårlig start på året for KLP

KLP fikk et negativt avkastningsresultat på 7,9 milliarder kroner i første kvartal, som tilsvarer en avkasting på minus 0,8 prosent. Konsernet sier at et svakere aksjemarked og renteoppgang preget resultatene for første kvartal.

For å bøte på tapet vil derfor pensjonsforetaket trekke 7,9 milliarder kroner fra bufferfondet for å levere den avkastning foretaket har garantert til kundene sine, opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal en forvaltningskapital på 902,9 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner i første kvartal.



Krig og renteoppgang

Ifølge KLP er økonomien globalt blitt sterkt påvirket av krigen i Ukraina og stigende priser. Dette har gitt til dels store fall i aksjemarkedet og høyere renter.

– Renteoppgangen vil gi oss høyere inntekter fremover og det vil bidra til å begrense våre kunders pensjonskostnader. Vi kan også glede oss over at sparing fortsatt er i vinden i personmarkedet og at KLP for første gang er den aktøren i Norge som solgte mest fond i første kvartal, sier konsernsjef Sverre Thornes.

KLP solgte fond for 4,5 milliarder kroner i første kvartal.

Ved utgangen av første kvartal hadde KLP en forvaltningskapital på 902,9 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner i første kvartal.

Datterselskapene vinner andeler

Blant datterselskapene er resultatene preget av det urolige finansmarkedet, men de fortsetter likevel å ta markedsandeler.

KLP Skadeforsikring økte i løpet av kvartalet sin markedsandel, men driftsresultat før skatt viser likevel minus 24,3 millioner kroner, mot 71,6 millioner kroner i overskudd i samme periode i fjor.

KLP Kapitalforvaltning forvaltet totalt 646 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, hvorav 135 milliarder kroner er for eksterne kunder. Eksterne kunder hadde en positiv netto nytegning på 4,5 milliarder kroner i kvartalet.

KLP Banken-konsernet fikk et driftsresultat før skatt på 18,3 millioner kroner i første kvartal, mot 48,6 millioner i samme periode i fjor. Utlånsvekst, lavere rentemargin og verdifall i likviditetsporteføljen som følge av renteoppgangen, mener KLP forklarer resultatutviklingen fra i fjor.

KLP Eiendoms investeringer oppnådde en avkastning på 1,4 prosent i første kvartal.

I slutten av februar besluttet KLP å trekke ut alle investeringer i russiske selskaper. Totalt er det 22 ulike selskaper, hvor om lag en tredjedel av aksjene – de som er listet i London – allerede er solgt. Nedsalg av Moskva-børsen vil bli gjennomført når børsen åpner og i tråd med hva sanksjonsregelverket tillater.



Razzia

I februar gjennomførte Konkurransetilsynet razzia hos det som senere skulle vise seg å være KLP. Konkurransetilsynet etterforsker pensjonsgiganten for mulig misbruk av dominerende stilling.

«Konkurransetilsynet mener det er rimelig grunn til å anta at en sentral aktør i et marked knyttet til finanssektoren kan ha handlet på en måte som begrenser konkurransen. Tilsynet har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven», uttalte etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug i Konkurransetilsynet 17. februar i år.

– De ville undersøke om vi har overholdt konkurransereglene, og vi har samarbeidet godt og tett med dem. Vi har gitt dem innsyn i alt de har bedt om, kunne informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs i KLP til Finansavisen i begynnelsen av mars, som også kunne informere om at det var den såkalte «Liv»–pensjonsdelen Konkurransetilsynet var interesserte i.

– Det er det vi nå skal undersøke nærmere idet formålet med bevissikringen er å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanken om brudd på konkurranseloven. Foreløpig er vi i en veldig tidlig fase, så det er for tidlig å si noe mer, utdypte etterforskningsdirektør Bjørkhaug ovenfor Finansavisen i begynnelsen av mars.