Konsernsjef Thomas Gottstein i bankgiganten Credit Suisse tviler på at bankansatte noen gang vil returnere til en tilværelse der all arbeidstid tilbringes på kontoret.

– Det er urealistisk, og det er ikke hva de ansatte ønsker, sier Gottstein til Bloomberg i forbindelse med World Economic Forum i Davos.

– Vi forsøker på en myk måte å oppmuntre folk til å komme tilbake, men det er kontraproduktivt hvis du prøver for hardt, tilføyer Gosttstein.

Mens Credit Suisses policy er at rundt 60 prosent av de ansatte skal arbeide fra kontoret, forteller Gottstein at det faktiske tallet nå er 37 prosent, og han antyder at det er lite banken kan gjøre for å tvinge folk tilbake, ifølge Bloomberg.

– Vi kommer aldri til å gå tilbake til det gamle med 80 til 90 prosent av de ansatte på kontoret, konstaterer han.

Gottstein eksemplifiserer også med å trekke frem London, «der pendling er smertefullt».