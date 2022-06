JP Morgan ansetter ukrainske flykninger

JP Morgan Chase & Co. sier de vil ansette opptil 50 flykninger på kontoret deres i Warszawa, som et ledd i bankens bredere humanitære støtte til Ukraina. Det opplyser en talsperson for banken mandag.

Den amerikanske banken planlegger å trene opp de nye ansatte til å kunne jobbe innen økonomi, HR og drift, i tillegg til å skulle hjelpe dem med å finne bolig og få barnepass hvor det er nødvending, skriver Bloomberg.

Ukrainere som allerede oppholder seg i Polen skal etter meldingene som har kommet allerede ha begynt å søke på stillingene i JP Morgan.

Ifølge notater Bloomberg har fått tilgang til har også banken planer om å en økonomisk pakke på 10 milliarder dollar som skal komme Ukraina til gode på ulike måter.

Per dags dato har JP Morgan rundt 1.000 ansatte i Polen, og de ukrainske flykningene skal i første omgang bli ansatt for en periode på 12 måneder.