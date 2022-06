SpareBank 1 SR-Bank overtar en bedriftskundeportefølje på om lag 5,6 milliarder kroner fra Swedbank, og inngår et partnerskap som vil gi økt vekst og et styrket tilbud til bedriftene, ifølge en børsmelding onsdag.

Avtalene vil kreve godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og består av følgende hovedelementer:

Bedret kundetilbud: Partene skal jobbe sammen om bedriftskunder som opererer på tvers av landegrensene, for å sikre et bedret kundetilbud for Swedbank og SpareBank 1 SR-Banks kunder i både Norge og Sverige.

Samarbeid om vekst: Bankene skal i fellesskap håndtere større bedriftskunder i det norske markedet gjennom samarbeid og syndikering innenfor definerte bransjer.

Porteføljeoverføring: SpareBank 1 SR-Bank overtar en bedriftskundeportefølje med hovedvekt innen næringseiendom, maritim sektor og fornybar energi, på om lag 5,6 milliarder kroner fra Swedbank Norge.

– På overflaten virker dette som en bra deal for SpareBank 1 SR-Bank. Nå får banken litt mer volum og det virker ikke som de betaler for mye for porteføljen. Det kan være bedre å gjøre dette enn å vokse organisk, sier bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets til Finansavisen.

Innvannende på inntjeningen

Porteføljen utgjør 6,7 prosent av dagens bedriftsportefølje og 2,4 prosent av SR-Banks totale utlånsportefølje.

– Samarbeidet gjør at vi tar markedsandeler i Oslo og Viken, og blir en sterkere aktør i bedriftsmarkedet. Det gjør også at vi kan ta på oss større engasjementer, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SpareBank 1 SR-Bank.

– Nå styrker vi oss ganske betydelig innenfor mellomstore bedrifter i Norge og understøtter strategien vi har om å bli et kraftfullt finanskonsern for Sør-Norge, legger hun til.

– Hvor mye må dere betale for porteføljen?

– Det er ikke offentlig informasjon, men vi er veldig fornøyd med dette porteføljekjøpet. Det jeg kan si er at denne porteføljen er innvannende for oss på inntjeningen, sier Schilbred Fasmer.

Kaptalintensive næringer

I forbindelse med samarbeidet med SpareBank 1 SR-Bank, vil Swedbank skille ut høyrentevirksomheten og egenkapitalmarkedsvirksomheten (ECM-virksomheten) i Norge til SpareBank 1 Markets, hvor SpareBank 1 SR-Bank er aksjonær.

– Vårt strategiske partnerskap med SpareBank 1 SR-Bank er basert på vår felles forpliktelse til bærekraftig vekst. Swedbanks norske filial vil bli mer effektiv og fokusert. Partnerskapet og reorganiseringen er i tråd med vår strategiske retning og vil øke både kundeverdien og avkastning på egenkapitalen, sier Jens Henriksson, president og konsernsjef i Swedbank i børsmeldingen.

Med engasjement og forpliktelser knyttet til bærekraftig finans og bærekraftige investeringer, vil SpareBank 1 SR-Bank og Swedbank fokusere på kapitalintensive næringer som er i grønn omstilling.

– Vi har som mål å finansiere og tilrettelegge for 50 milliarder kroner i bærekraftige aktiviteter innen 2030. Med det har vi en forpliktelse til å være en pådriver for omstilling mot et mer bærekraftig samfunn, sier Schilbred Fasmer.