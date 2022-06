Selger dansk virksomhet til Jyske Bank

Jyske Bank kjøper Handelsbankens danske virksomhet for et kontantvederlag for Handelsbanken Danmarks aktiva og forpliktelser samt en goodwill-betaling på tre milliarder danske kroner.

Det fremgår av en melding fra Jyske Bank mandag.

Transaksjonen ventes øke Jyske Banks normaliserte resultat pr aksje med rundt 10 prosent i 2024 sammenlignet med fremskrivninger uten transaksjonen. Synergieffekter ventes utgjøre rundt 0,3 milliarder kroner pr år før skatt med full realisasjon i løpet av 2024.

TDN Direkt