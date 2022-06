Sparebank setter opp boligrenten

De nye betingelsene i SpareBank 1 SR-Bank blir gjort gjeldende fra 27. juni for nye lån, og fra 8. august 2022 for eksisterende lån.

– I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten for å dempe presset i norsk økonomi, og at bankens innlånskostnader fortsetter å øke, setter SpareBank 1 SR-Bank opp boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked, i en kommentar.

(TDN Direkt)