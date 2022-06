Sparebanken Møre og SpareBank 1 SMN setter opp rentene på lån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng, opplyser bankene fredag ettermiddag.

Tidligere fredag har SpareBank 1 SR-Bank varslet renteøkning, mens Nordea var først ut med å varsle høyere låne- og innskuddsrenter.

SpareBank 1 SMN forklarer også sin renteøkning med Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten til 1,25 prosent torsdag.

– Det var forventet at Norges Bank ville sette opp styringsrenten i juni. En «dobbel» økning på 0,5 prosent kommer som en reaksjon på den høye inflasjonen, og er en tydelig beskjed til forbrukerne om at vi må forberede oss på et høyere rentenivå fremover, sier Nelly Maske, konserndirektør for privatmarked i SpareBank 1 SMN, i meldingen.

Sparebanken Møre peker i tillegg på høyere markedsrenter.

De nye rentene trer i kraft 10. august for eksisterende lånekunder og 1. juli for nye lån hos SpareBank 1 SMN. Sparebanken Møres renteøkning gjelder fra 8. august for eksisterende lån og fra 30. juni for nye lån, og fra 27. august for innskudd.

Nordea setter opp boliglånsrentene med inntil 0,50 prosentpoeng, mens innskuddsrentene økes med inntil 0,60 prosentpoeng, gjeldende fra 5. august for eksisterende lån.

SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å sette opp boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, med virkning fra 27. juni for nye lån og 8. august for eksisterende lån.

Sparebanken Sogn og Fjordane har også meldt om renteøkning på inntil 0,50 prosentpoeng for boliglån samt inntil 0,40 prosentpoengs økning på innskudd.