Flere banker setter opp rentene

DNB setter opp boliglånsrentene med inntil 0,50 prosentpoeng, melder banken mandag og viser til Norges Banks heving av styringsrenten torsdag i forrige uke.

LØFTER RENTENE: DNB og Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked. Foto: Brian Cliff Olguin

DNBs beste flytende rente blir 2,39 prosent, gjeldende for unge på vei inn i boligmarkedet. Deres nye rentesatser gjelder fra 1. juli for nye boliglån og fra 10. august for eksisterende lån.

DNB oppga opprinnelig ingen detaljer om innskuddsrentene sine, men opplyser overfor TDN Direkt mandag ettermiddag at også disse settes opp med inntil 0,5 prosentpoeng.

Større økninger fra KLP

KLP Banken har besluttet å øke rentene på boliglån med inntil 0,55 prosentpoeng, mens innskuddsrenten settes opp med inntil 0,70 prosentpoeng.

Økningene gjelder fra 29. juni for nye kunder og fra 10. august for eksisterende kunder.

– En høyere pris for å låne inn penger gjør at vi må øke utlånsrenten til boliglånskundene våre. For innskuddskundene er dette derimot gode nyheter, siden de vil få økt rente på innskuddene sine, sier direktør for personmarkedet i KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann.

OPPJUSTERER: Jorunn Ygre Storjohann, direktør for personmarked i KLP Banken. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Beste boliglånsrente i KLP Banken blir 2,45 prosent for Grønt Boliglån Unge-medlemmer, mens beste innskuddsrente blir 1,50 prosent for Topprentekonto-medlemmer.

Nordea var først

Børsnoterte SpareBank 1 Sørøst-Norge, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Østfold Akershus og Sparebanken Sør har alle varslet økning av utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,50 prosentpoeng mandag.

Alle bankenes renteøkninger trer i kraft fra 10. august for eksisterende boliglån.

I Sparebanken Vest gjelder renteøkningen fra 10. august både ordinære utlåns- og innskuddsprodukter for eksisterende personkunder.

I SpareBank 1 Sørøst-Norge trer renteøkningen i kraft 29. juni for nye boliglån. Banken har dessuten begrenset renteøkningen til 0,40 prosentpoeng for grønne boliglån, slik at deres beste flytende rente blir på 2,34 prosent.

I SpareBank 1 Østfold Akershus gjelder renteøkningen fra 29. juni for nye lån og fra 29. august for innskudd. I Sparebanken Sør gjelder de økte rentene fra 28. juni for nye lån og fra 26. august for innskudd.

Nordea var første bank ut til å sette opp rentene etter Norges Banks renteheving. Senere fulgte SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og Sparebanken Møre blant de børsnoterte bankene.