Usikkert om Instabank-oppkjøp blir gjennomført

Lunar har informert Instabank om at det er usikkert hvorvidt tilbudet til Instabanks aksjonærer i tilbudsdokumentet datert 28. mars 2022 vil bli gjennomført på de vilkår og betingelser som er angitt der, går det frem av en børsmelding onsdag.

Det vises til Instabanks melding 25. mai 2022 hvor selskapet ga en oppdatering på Lunars dialoger med det norske Finanstilsynet og det danske Finanstilsynet knyttet til de nødvendige godkjennelsene for å kjøpe Instabank, og at en egenkapitaløkning i Lunar vil bli gjennomført.

Lunar har ikke fått noen bindende forpliktelser fra investorer, og selv om dialoger fortsatt pågår har de informert Instabank om at det ser stadig vanskeligere ut å gjennomføre en transaksjon som samler inn nødvendig kapital for å møte kravene fra de to finanstilsynene.

Suspensjonen av aksjen ble avsluttet klokken 11.40.

TDN Direkt