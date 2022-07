DNB kan få dagbøter på grunn av legitimasjonsmangler

Ifølge Dagens Næringsliv er størrelsen på dagbøtene ikke kjent.

Avisa viser til et nytt vedtak fra Finanstilsynet, der det heter at DNBs problemer med manglende legitimasjon fra kunder er «betydelige og potensielt overstiger mer enn 1,5 millioner kunder».

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide mener tallet er flere hundre tusen for høyt og viser til at noen kunder har både bedriftskonto og private kontoer. Samtidig jobber banken hardt for å overholde fristen.

– For noen av kundene som gjenstår, skyldes forsinkelsen at det er vanskelig å få tak i nytt pass, forklarer Midteide.

«Bankene må til enhver tid sørge for å ha oppdatert og lagret tilstrekkelig lagret informasjon om kundene, og sjekke og bekrefte deres identitet. Dette er i henhold til hvitvaskingslovgivningen, som gjelder for alle banker», skriver DNB på sine nettsider om hvorfor bankene spør etter legitimasjon.

«Selv om banken kjenner kundene godt fra før, betyr det at bankene må innhente kopi av gyldige identifikasjonspapirer i tilfeller hvor man ikke lenger har tilstrekkelig eller riktig informasjon om kunden hos seg», heter det videre.

(©NTB)