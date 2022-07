I forkant av resultatsesongen for andre kvartal er analytikerne i Credit Suisse negative til den nordiske banksektoren: I en analyse kommer det frem at den sveitsiske banken nedjusterer kursmålet på fem av de seks store norske bankene, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Nye kursmål

Bankene som får sitt kursmål kuttet av Credit Suisse er Danske Bank med en reduksjon på 7 danske kroner til 112, Nordea går fra 9,60 til 9,20 svenske kroner, SEB blir nedjustert fra 99 til 94 svenske kroner, Handelsbankens kursmål går fra 94 til 89 svenske kroner og Swedbank går fra 155 til 149 svenske kroner.

Unntaket er DNB, som får sitt kursmål hevet fra 185 til 190 norske kroner.



I analysen kommer det også frem at Credit Suisse beholder sine anbefalinger for de nordiske bankene. For SEB og Handelsbanken har Credit Suisse en salgsanbefaling, mens Danske Bank, DNB, Nordea og Swedbank er vurdert til nøytral.

Banken forventer at netto renteinntekter for de nordiske bankene kommer til å øke på volumvekst og bedre innskuddsmarginer, men at svakere boliglånsmarginer forventes å begrense oppsiden fordi de ikke kan heve sine renter i samme tempo som markedsrentene.