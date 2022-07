DNB slår forventningene

Resultatsesongen er i gang på Oslo Børs og tirsdag er det DNBs tur i ilden. Norges største bank fikk i årets andre kvartal et resultat før skatt på 10 milliarder kroner, en oppgang fra 8,3 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen var på 13,3 prosent i kvartalet.

På forhånd ventet analytikerne at DNB ville legge frem et resultat før skatt på 9,1 milliarder kroner, ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn fra 18 analytikere.

Rentefest

DNBs renteinntekter var 11,5 milliarder kroner i andre kvartal, en økning fra 9,4 milliarder kroner i samme periode i fjor. De totale inntektene ble 16,3 milliarder kroner, opp fra 13,6 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

På forhånd ventet analytikerkorpset netto renteinntekter på 11,3 milliarder kroner og totale inntekter på 15,9 milliarder kroner. DNB tilbakefører 209 millioner kroner i tapsavsetninger i kvartalet. I samme kvartal i fjor tilbakeførte DNB 833 millioner kroner i tapsavsetninger.

– Igjen viser norsk økonomi seg robust i møte med internasjonal uro. Norsk næringsliv holder farten oppe, og den høye aktiviteten gjenspeiler seg på tvers av alle bankens områder. Vi venter også at norske bedrifters investeringer vil fortsette å vokse, godt over det vi ser i andre land, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i meldingen.

DNB (Mill. kroner) 2.kv/22 2.kv/21 Est. Netto renteinntekter 11.525 9.409 11.262 Totale inntekter 16.319 13.593 15.876 Tapsavsetninger 209 833 −319 Resultat før skatt 10.005 8.285 9.096

Liten nedgang for Markets

Første halvår har vært et brutalt halvår for verdens finansmarkeder og både obligasjoner og aksjer har falt historisk mye på kort tid. Bakteppet er brennhet inflasjon, sentralbankenes respons og frykten for resesjon. Oslo Børs har imidlertid gått mot strømmen og har vært hjulpet av oljen og er ned bare 0,5 prosent i samme periode.

DNB Markets fikk et resultat før skatt på 952 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang fra knappe én milliard kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

De totale inntektene var på 1,85 milliarder kroner. Det er en oppgang fra 1,75 milliarder kroner i andre kvartal i fjor. I normale tider er det kundeinntektene som driver resultatet til DNB Markets. I andre kvartal hadde meglerhuset kundeinntekter på til sammen 1,7 milliarder kroner, en oppgang fra 1,6 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Kursfall

For første gang på 20 år satte Norges Bank i juni opp renten med så mye som 0,5 prosentpoeng i et jafs til 1,25 prosent. I tillegg ble rentebanen oppjustert. Én sektor som i utgangspunktet skulle nyte godt av økte renter nå er banksektoren, ettersom marginbildet bedres, men siden nyttår har DNB falt nær 11 prosent og 7 prosent justert for utbytte til kurs 181 kroner.

Av de 16 analytikere som oppgir anbefaling, har 11 kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, mens fire har hold-anbefaling, og en anbefaler undervekt/salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 220 kroner, varierende mellom 180 og 255 kroner.