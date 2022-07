HÅVET INN 10 MILLIARDER: DNB legger nok et godt kvartal bak seg og i løpet av andre kvartal tjente banken 10 milliarder kroner. Her finansdirektør Ida Lerner (t.h), konsernsjef Kjerstin Braathen og konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft Thomas Midteide. Foto: Thomas Bjørnflaten