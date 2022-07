DNB i Litauen utsatt for dataangrep

– Vi har ikke hatt angrep den siste tiden som har påvirket våre systemer, men vi er klar over at DNB er nevnt på forum, og at det var et mindre DDOS-angrep den dagen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Dagbladets Børsen.

Det som angivelig er hackergruppen NoName057, varslet angrepet på meldingstjenesten Telegram. Dette er den samme gruppen som hevder å stå bak angrepet på en rekke norske nettsider i begynnelsen av juli.

(NTB)