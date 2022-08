Finansgigant vurderer å sparke flere tusen

Credit Suisse har siden finanskrisen vært en svært kontroversiell bank. Senest denne sommeren ble selskapet tiltalt for å ha hvitvasket narkotikapenger, mens tidligere skandaler har vært knyttet til andre ulovlige aktiviteter som markedsmanipulasjon og skattesvindel. Videre har banken hyppig byttet adm. direktør, og selskapets aksjekurs har falt nesten 50 prosent det siste året. For å snu den negative trenden ser Credit Suisse etter muligheter til å kutte sine kostnader, og arbeidsstyrken er trolig i risikosonen.

Aggressiv nedbemanningsplan

Storbanken, som i slutten av juni hadde en arbeidsmasse på 51.410, begynte allerede forrige måned å si opp ansatte på det asiatiske kontinentet. Ifølge kilder Bloomberg har vært i kontakt med er dette kun starten på en svært aggressiv nedbemanningsplan. Estimatet sies å innebære flere tusen roller, og vil trolig bli selskapets største kutt i arbeidsplasser siden den tidligere adm. direktør Tidjane Thiam kuttet rundt 6.000 roller i 2016, i kjølvannet av uventede tap på handelsposisjoner.

«Vi har sagt at vi vil oppdatere markedet om vår omfattende strategigjennomgang når vi offentliggjør resultatet for tredje kvartal. Enhver påstand om potensielle utfall før den tid er utelukkende spekulasjon,» sa en talsperson for den sveits-baserte banken da han ble spurt om kuttene.

Ifølge Bloombergs kilder vil nedbemanningsplanene bli fullført i løpet av noen måneder, før det potensielt skal kuttes arbeidsplasser i flere år.

Snu skuta

Forrige uke ble det kjent at Thomas Gottstein får sparken som konsernsjef i Credit Suisse, en rolle som etter 1. august vil bli fylt av tidligere UBS-sjef Ulrich Körner. I tillegg har Credit Suisse endret hele sitt lederteam og halve styret i et forsøk på å komme seg forbi krisen bestående av skandaler og underskudd. Körner var operasjonsdirektør (COO) i UBS i årene etter finanskrisen, en periode det ble kuttet omtrent 15.000 arbeidsplasser i konsernet.

Videre har Credit Suisse en rekke ganger lovet sine aksjonærer å fundamentalt omforme sin ulønnsomme investeringsbank, som har vært en sterk bidragsrytter til økningen i antall ansatte på 2000 personer siden slutten av 2020.

Forrige måned gikk banken ut med en melding om at de sikter seg inn på å kutte sin totale kostnadsbase til under 15,5 millarder sveitzerfranc, tilsvarende omtrent 157 milliarder norske kroner (10,16 NOK pr. CHF), på mellomlang sikt, et markant kostnadskutt fra det tidligere målet på 17 milliarder franc som ble satt i slutten av 2021.

Firmaet rapporterte 16,6 milliarder franc i justerte driftskostnader det siste året frem til 1. juli. Inkludert rettssaker og restruktureringskostnader, var firmaets totale utgifter i denne perioden 20,5 milliarder franc.