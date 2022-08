Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 720 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 748 millioner i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i perioden 930 millioner kroner (803).

Banken hadde tapsavsetninger på 19 millioner kroner i kvartalet (-23), mot forventet tapsavsetninger på 31 millioner kroner.

Sparebanken Vest målsatte utlåns- og innskuddsvekst i 2022 på 6 prosent i personmarkedet og 8 prosent i bedriftsmarkedet ligger fast. Vekstambisjonene for konseptet Bulder Bank opprettholdes også, men målene kan bli mer krevende å nå, sett opp mot utviklingen så langt i 2022.

Bankens to overordnede økonomiske mål er en egenkapitalavkastning etter skatt på 12 prosent over tid og en utdelingsgrad på inntil 50 prosent. Videre har banken en relativ ambisjon om å være blant de to beste på egenkapitalavkastning av sammenlignbare banker.

«Selv om markedssituasjonen er mer usikker enn på lenge, forventer styret at målsettingene nås for 2022», heter det i rapporten.

Styret i Sparebanken Vest venter videre at bankens rene kjernekapitaldekning vil være godt over alle minimums- og bufferkrav selv ved et motsyklisk bufferkrav tilbake på nivået det var før covid-19.

TDN Direkt