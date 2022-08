SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.00



Banken hadde netto renteinntekter i kvartalet på 1.101 millioner kroner mot ventet 1.041 millioner kroner. Samtidig landet driftskostnadene på 702 millioner kroner mot 681 milliarder kroner i andre kvartal 2021.

Samlet endte resultat før skatt på i overkant av 1 milliard kroner, mot ventet 840 millioner, ifølge TDN. På samme tid i fjor var resultat før skatt 959 millioner kroner. Høy utlånsvekst, økte netto renteinntekter og reverserte nedskrivninger bidro til det gode resultatet, ifølge kvartalsrapporten.

Banken hadde en tilbakeføring av tap på utlån og finansielle forpliktelser på 52 millioner kroner i kvartalet, mot en ventet tapsavsetning på 24 millioner kroner.

- Kundene våre setter pris på oppfølgingen de får fra våre rådgivere, gode digitale løsninger og konkurransedyktige betingelser. Det har gitt resultater, med vekst i alle våre markedsområder. Jeg gleder meg særlig over at vi lykkes i Oslo-området, som er strategisk viktig for å diversifisere oss i både bransjer og geografi, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.