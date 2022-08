Redusert resultat for Sparebank 1 Østfold Akershus

Sparebank 1 Østfold Akershus fikk et resultat før skatt på 116 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 162 millioner kroner året før, ifølge bankens kvartalsrapport fredag.

Netto renteinntekter var 133 millioner kroner i kvartalet (104), mens netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 95 millioner kroner i perioden (92). Banken hadde et tap på utlån og garantier på 10 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot et tap på 2 millioner kroner samme periode året før.

Finansmarkedene har vært turbulente gjennom andre kvartal og første halvår og påvirker resultatene fra finansielle instrumenter i negativ retning, fremgår det. Dersom de urolige finansmarkedene vedvarer vil dette også påvirke de fremtidige resultatene, selv om det alt vesentlige av konsernets obligasjonsbeholdning er knyttet opp mot OMF-markedet.

Konsernet er ikke direkte eksponert mot det som skjer i Ukraina, men vil først og fremst kunne bli mer påvirket over tid i form av økte levekostnader for folk flest og ringvirkninger som rammer andre bransjer, for eksempel bygg og eiendom. Som en del av finansmarkedet vil konsernet treffes av det som treffer finansmarkedet, men vi forventer ikke at konsernet blir mer påvirket enn markedet generelt.

Bankpakken ble gjort gjeldende i norsk rett fra 1. juni 2022. Innføring av utvidet SMB-rabatt ga en positiv påvirkning på konsernets kapitaldekning som følge av at risikovektet balanse ble redusert. Motsyklisk buffer og systemrisikobufferen vil øke i løpet av 2022 og 2023, dette er allerede tatt hensyn til i konsernets mål for kapitaldekning. Finanstilsynet har varslet at de vil pålegge alle bankene en kapitalkravsmargin i løpet av 2022. Dette kan potensielt få en negativ betydning for konsernets totale kapitalkrav.

TDN Direkt