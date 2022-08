Første lønnsomme kvartal for Aprila Bank

«Vi forventer å bli lønnsomme i andre kvartal, og vil bli svært lønnsomme allerede i fjerde kvartal», utalte Aprila Bank-sjef Halvor Lande i forbindelse med fremleggelsen av tallene for første kvartal i år.

Fredag kunne bankmyggen legge frem positive tall på bunnlinjen, for første i løpet av et kvartal i bankens historie. Nettoresultatet i andre kvartal endte på 1,6 millioner kroner, opp fra et tap på 7,3 millioner i samme kvartal året før.

– Å nå lønnsomhet er en stor milepæl for Aprila, som underbygger vår forretningsmodell og bringer selskapet inn i neste fase der vi skal skape avkastning for våre aksjonærer. Med fortsatt vekst er vi i posisjon til å klare markedsledende lønnsomhet over tid, sier Lande i forbindelse med tallslippet.

Netto renteinntekter mer enn doblet seg sammenlignet med fjoråret, opp fra 10,5 millioner kroner til 21,2 millioner. Totale inntekter ble på 22,9 millioner kroner i andre kvartal.

Aprila Bank (Mill. kr) 2.kv/22 2.kv/21 Netto renteinntekter 21,2 10,5 Totale inntekter 22,9 10,8 Tap på utlån 8,4 4,1 Nettoresultat 1,6 −7,3



Øker på kunder og utlån

Banken hadde ved utgangen av kvartalet 5.521 unike kunder som tilsvarer en vekst på 43 prosent fra andre kvartal 2021, og tre prosent fra første kvartal i år.

Brutto utlån økte også til 517 millioner kroner, som er en økning på 104 prosent fra samme kvartal i fjor, og opp 18 prosent fra forrige kvartal.

Tap på utlån beløp seg til 8,4 millioner kroner i kvartalet, opp fra 4,1 millioner kroner i andre kvartal 2021.