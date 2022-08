Askim & Spydeberg Sparebank har ansatt Emil Inversini (53) som ny adm. banksjef, opplyses det i en melding.

Han har mer enn 30 års erfaring fra bank- og finansbransjen, og kommer nå fra stillingen som salgsdirektør i Landkreditt Bank.

Inversini tiltrer som sjef i Askim & Spydeberg Sparebank 15. september.

«Det ble en god rekrutteringsprosess der vi til slutt sto igjen med flere svært dyktige kandidater. Når valget falt på Emil Inversini, var det basert på hans gode forståelse, energi og entusiasme for lederoppgaven, i kombinasjon med en betydelig faglig ballast innen viktige områder for banken. I tillegg var det viktig at bankens leder har god kjennskap i vårt definerte markedsområde», kommenterer styreleder Øyvind Hurlen.