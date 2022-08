SpareBank 1 Ringerike Hadeland med tilbakekjøpsprogram

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har engasjert SpareBank 1 Markets for å undersøke muligheten for tilbakekjøp av egenkapitalbevis i banken for et totalt beløp på inntil 737.000 kroner til bruk i bankens spareprogram for ansatte.

Tilbakekjøpet vil bli gjennomført som en omvendt bookbuilding. Akseptperioden starter omgående med forventet avslutning 22. august 2022 kl. 16:30. Akseptperioden kan bli stengt på et tidligere tidspunkt. Endelig kjøpspris per egenkapitalbevis vil bli fastsatt basert på mottatte salgsordre som, etter bankens vurdering, representerer en tilfredsstillende pris og transaksjonsvolum.

TDN Direkt