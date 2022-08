Danske Bank med kjøpsanbefaling på Storebrand

Danske Bank gjenopptar dekning på Storebrand med en kjøpsanbefaling og kursmål på 94 kroner pr aksje.

Det fremgår av en analyse publisert tirsdag.

Flytting av inntekter mot pensjon, kapitalforvaltning og forsikring har gjort renter mindre viktig og AUM-vekst og markedsavkastning mer viktig for Storebrand, skriver meglerhuset.

Imidlertid påpekes det i analysen at garantibaserte pensjoner er fortsatt relevante og er følsomme for rentenivået.

"Med oppgang i renter innebærer dette et sterkt inntjeningspotensial fra 2024. Vi ligger 10 prosent høyere enn konsensus for 2024-EPS, og mener at markedet undervurderer for tiden den positive effekten som høyere renter vil ha", skriver meglerhuset.

(TDN Direkt)