Børsdirektør Øivind Amundsen og sjef i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, besøker studio for å snakke om kapitalmarkedene, uroen og hvordan høsten ser ut. Etter en bølge av børsnoteringer under pandemien skjer det nå en opprydding. Hva er verdien i å notere seg for norske bedrifter og hvordan posisjonerer store investorer som Folketrygdfondet seg? 17.08.2022