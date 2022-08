Nordea oppjusterer rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng, opplyser banken fredag – én dag etter at Norges Bank satte opp styringsrenten med like mye, til 1,75 prosent.

– Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, og at pengemarkedsrenten har fortsatt å stige gjennom sommeren, forklarer Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

– Etter to år med svært lave renter under pandemien, kan kombinasjonen av høyere husholdningsutgifter og flere rentehevinger oppleves som en stor forandring. Mange av våre kunder vil kunne tilpasse seg økte utgifter ved å endre eget forbruk, sier hun.

Akkurat som ved Norges Banks forrige renteheving, er Nordea første bank ut til å sette opp sine renter.



Møre like bak

Sparebanken Møre har fulgt hakk i hæl denne gang, og setter også opp sine utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,5 prosentpoeng.

Hos Nordea vil de nye rentesatsene gjelde fra 30. september for eksisterende lån.

Hos Sparebanken Møre gjelder de nye rentesatsene fra 3. oktober for eksisterende personkunder og fra 1. september for nye lån. Innskuddsrenten settes opp fra 22. oktober.